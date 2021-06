- Tempelhofer Feld für Open-Air-Partys öffnen?

Trotz sinkender Inzidenzzahlen bleiben die Berliner Clubs bislang geschlossen. Das Partyvolk zieht deshalb um, etwa in die Neuköllner Hasenheide. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) schlägt vor, das Tempelhofer Feld für Open-Air-Partys zu öffnen.

"Man kann ja sehen, dass an vielen Wochenenden den Leuten das Tanzbein zum Beispiel in der Hasenheide sehr doll juckt", sagt Hikel. Das habe zur Folge, dass dort nachts regelmäßig Räumungen durchgeführt und am nächsten Tag riesige Mengen an Müll aus dem Park herausgebracht werden müssten. "Das stellt sich die Frage, wollen wir das so weitermachen in den nächsten Wochen und Monaten oder wollen wir kurzfristig Orte anbieten, die zum Feiern auch tatsächlich geeignet sind", sagt der 35-Jährige.

Perspektive für Berliner Clubs



Das Tempelhofer Feld sei so ein Ort. Auf dem Flugfeld gebe es keine unmittelbaren Anwohner, zudem könne bei einer professionellen Veranstaltung mit einem Entsorgungskonzept gearbeitet werden. Außerdem sei der Ort gut erreichbar, so Hikel.

Parties auf dem Tempelhofer Feld sollten am besten von einem professionellen Berliner Club veranstaltet werden, so Hikel. So könne man auch den Clubs, die schon seit 15 Monaten schwer durch die Pandemie gebeutelt seien, eine Perspektive geben.