- Transparenzgesetz: "Abgeordnete müssen kaum Sanktionen befürchten"

In den vergangenen Monaten sind Bundestagsabgeordnete mit Nebengeschäften negativ aufgefallen. Ein Transparenzgesetz soll das nun ändern – doch es drohen Interessenskonflikte, die am besten extern gelöst werden, sagt Clara Helming von der Organisation abgeordnetenwatch.de.

Die Organisation abgeordnetenwatch.de fordere schon seit vielen Jahren mehr Regeln für mehr Transparenz zu den Nebeneinkünften von Bundestagsabgeordneten, sagte Helming. Es werde aber auch in Zukunft möglich sein, Geldflüsse zu verschleiern – beispielsweise über Treuhandverträge.





Kritik an Transparenzgesetz: Es fehlen echte Sanktionen



Die große Schwäche des Gesetzes sei jedoch der Mangel an Möglichkeiten zur Sanktionierung, sagte die Aktivistin. "Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass Abgeordnete, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, kaum Sanktionen befürchten mussten." Der Umgang sei entsprechend lax, kaum jemand nehme das Gesetz ernst.





Transparenzkommission soll Abgeordnete durchprüfen





Ihre Organisation wünsche sich deswegen eine externe Transparenzkommission – diese solle prüfen, ob alles korrekt angegeben wurde und auch bei Verstößen angehört werden. Aus ihrer Sicht sei dies notwendig, denn es könnte sonst zu Interessenskonflikten kommen. Die Kommission solle aber keine neue Behörde sein, sondern im Sinne der Bürgerinnen und Bürger mehr Licht in den Prozess bringen.