G7-Gipfel: "Wirtschaftliche Gewichte in der Welt haben sich verschoben"

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten kommen in diesen Tagen in Cornwall zusammen. Es sei ein starkes Signal von US-Präsident Joe Biden, dass seine erste Europa-Reise den großen internationalen Bündnissen gehöre, meint Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, hält die Reise zum G7-Treffen in Cornwall für "ein starkes Signal von Joe Biden". Es sei ein Bekenntnis des US-Präsidenten, dass seine erste Europa-Reise großen internationalen Bündnissen gilt.

Gemeinsames Bewusstsein für politsche Zusammenarbeit

Klar sei: "Die wirtschaftlichen Gewichte in der Welt haben sich verschoben," so Schmid. Indien und China hätten an Bedeutung gewonnen. Aber die G7-Staaten hätten aber ein gemeinsames Bewusstsein für politsche Zusammenarbeit, sowie Soziales und Wirtschaft.

Die führenden Industrienationen stünden weiterhin als Wertegemeinschaft für eine offene Gesellschaft und für rechtsstaatliche Ordnung, meint Schmid. Gerade deshalb sei es wichtig, dass in dieser Pandemie-Situation die Staats- und Regierungschefs zusammenkämen.