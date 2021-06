- Schulze: CO2-Preis soll "langsam und verlässlich" steigen

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat das Kabinett Mitte Mai ein neues Klimaschutzgesetz verabschiedet.



Demnach soll Deutschland den Ausstoß von Treibhausgasen schon bis 2045 auf null senken, fünf Jahre früher als bisher geplant. Bis in die 2050er Jahre ist dann ein negativer Wert geplant. Das bedeutet, dass Wälder und Moore dann mehr Treibhausgase binden als an anderer Stelle ausgestoßen werden.



Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) kündigte parallel zum geänderten Gesetz auch ein Sofortprogramm zur Umsetzung der Ziele an. Einzelheiten sind noch unklar. Bekannt wurde bereits, dass Vermieter in Zukunft die Hälfte des neuen CO2-Zuschlags auf Öl und Gas zahlen sollen, nicht allein die Mieter.

Am Donnerstag debattiert der Bundestag in erster Lesung über das Gesetz.