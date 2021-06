- Kinder-Corona-Impfungen: Individualinteresse steht im Vordergrund

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfielt die Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen Covid-19 ab zwölf Jahren nur für Vorerkrankte. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte will der Empfehlung folgen. Warum? Das erklärt der Sprecher Jakob Maske.

Hinweis der Redaktion: Wir haben das Gespräch mit Jakob Maske vor der Entscheidung der Ständigen Impfkommission am Donnerstag geführt.



Der Kinderarzt Jakob Maske erklärt, bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen werden sich die Kinder- und Jugendärzte an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission halten. Konkret bedeute das, dass sie zunächst schwer chronisch kranke Kinder impfen werden. Das betreffe etwa Kinder mit neuronalen Erkrankungen, mit schweren Herzerkrankungen mit einer Sauerstoffsättigung unter 80 oder sehr krankhaft dicke Kinder.

Deutschlands Anspruch an Sicherheit bei Impfstoffen

"Die Stiko ist das Beratungsgremium des Bundes und stellt durchaus sehr, sehr differenzierte Empfehlungen aus", so Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Im Fall der Impfung gegen das Coronavirus bei Kindern gebe es noch eine geringe Datenmenge. Auf der anderen Seite gebe es kaum sehr schwere Erkrankungen oder Todesfälle in der Altersgruppe. "Solange hier keine ausreichenden Daten vorliegen, kann man von dieser Sicherheit nicht automatisch ausgehen", so Maske. Allerdings verweist er darauf, dass es auch bald eine andere Empfehlung geben könnte, wenn eine andere Datenlage vorhanden ist.

"Individualinteresse größer als das der Gemeinschaft"

Die Impfungen bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren in anderen Ländern beruhen auf der Zulassung der europäischen Arzneimittelkommission mit wenigen Geimpften, erklärt der Vertreter der Kinder- und Jugendärzte und weiter: "Hier hat Deutschland einen anderen Anspruch nach Sicherheit." Zu bewerten sei unter anderem, ob das Individualinteresse größer sei als das der Gemeinschaft. Bisher stelle Deutschland das Individualinteresse in den Vordergrund, so Maske.