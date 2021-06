- Apotheken zum digitalen Impfpass: "Kommen Sie nicht alle am ersten Tag!"

Ab kommenden Montag können sich vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen einen digitalen Impfpass ausstellen lassen. Die Apotheken bereiten sich darauf vor. Allerdings sind die nötigen Apps dafür noch nicht verfügbar, betont Susanne Damer vom Apotheker-Verband Berlin.



Ab jetzt können sich Apotheken dafür anmelden, als Dienstleister zur Austellung des digitalen Impfpasses gelistet zu sein. Ab dem kommenden Montag können dann vollständig Geimpfte unter der Website www.mein-apothekenmanager.de [Website noch nicht freigeschaltet] darüber informieren, welche Apotheken diese Dienstleistung anbieten, erklärt Susanne Damer, Geschäftsführerin des Apotheker-Verbands Berlin.



Allerdings brauchten die Apotheken noch Zeit, sich zu registrieren und die benötigten Apps seien noch nicht verfügbar. Susanne Damer sagte aber: "So wird die Zahl der Apotheken, die diese Dienstleistung dann anbieten werden, auch sukzessive steigen und wachsen". Doch die Geschäftsführerin des Apotheker-Verbands appelliert an die Geimpften nicht alle auf einmal zu erscheinen: "Kommen Sie nicht alle am ersten Tag!"



Vor Ort werde der Impfpass mit dem Personalausweis und weiteren Daten, die der Apotheke zur Verfügung stehen, abgeglichen. Dann bekommen sie einen QR-Code zum Ausdruck. Alternativ können die Geimpften den Code unmittelbar einscannen. Die Daten werden dann lokal in der App des Nutzers abgelegt, sagt Susanne Damer. Doch sie betont auch: Der Impfausweis aus Papier "zählt auch als Nachweis für eine durchgeführte Covid-Impfung."