- Wasserwirtschaft fordert "einen Vorrang für Trinkwasserversorgung"

Die Berliner Wasserbetriebe unterstützen die Strategie der Bundesregierung zur Trinkwasserversorgung. Landwirtschaft und Industrie müssten hinten anstehen, sagt BWB-Vorstandschef Jörg Simon. Wichtig sei auch eine stärkere Vernetzung in der Region.

Die Berliner Wasserbetriebe haben positiv auf die Pläne von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zum langfristigen Umgang mit Wasser reagiert. Die Wasserwirtschaft fordere schon länger "einen Vorrang für Trinkwasserversorgung" vor landwirtschaftlicher und industrieller Nutzung, so BWB-Vorstandschef Jörg Simon.

Sofortprogramm mit einer Milliarde Euro

Schulze hatte am Dienstag eine Nationale Strategie vorlegt, um dem Wassermangel aufgrund der trockenen Sommer zu begegnen. Zur Modernisierung des Wassersektors und zur Anpassung der Gewässer an den Klimawandel hatte Schulze ein Sofortprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro vorgeschlagen, die in den kommenden zehn Jahren investiert werden sollen.

"Fast ein Olympiastadion voll Wasser" täglich in Berlin



Schulzes Pläne gingen in die richtige Richtung, sagte Simon. Wichtig sei eine stärkere Vernetzung in der Region. In Berlin werde täglich "fast ein Olympiastadion voll" verbraucht: 30 Prozent stamme aus dem Grundwasser, 70 Prozent sei Uferfiltrat.