- Impfungen bei Betriebsärzten: "Der Mangel wird sich im Juni durchziehen"

Nach dem Start der Corona-Impfungen bei Betriebsärzten berichtet der Arbeitsmediziner Stephan Linnig vom Verband der Betriebs- und Werksärzte von Umplanungen wegen Impfstoffmangels. Es laufe "noch nicht so brilliant".

Betriebsärzte hoffen auf den Juli

Zum Start hätten einige Betriebe weniger Impfdosen als geplant bekommen, das habe Umplanungen zur Folge gehabt, so Linnig. "Viele Kunden mussten vertröstet werden." Momentan sei kaum ein verlässlicher Termin für Impfungen bei den Betriebsärzten möglich. "Der Mangel wird sich im Juni durchziehen." Er hoffe aber, dass es im Juli besser werde.

Kleinere Betriebe tun sich zusammen



Wichtig seien in dieser Situation vor allem interne Priorisierungen der Unternehmen, sagte Linnig. Den Impfprozess setze jede Firma etwas anders um. So seien etwa Mini-Impfstraßen in kleineren Betrieben eingeführt worden. Andere Betriebe täten sich zusammen.