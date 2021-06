- Bilanz: 1800 Petitionen zum Thema Corona in 2020

Jeder Bürger und jede Bürgerin kann sich mit einer Bitte oder mit einer Beschwerde an den Deutschen Bundestag wenden. Dabei hat im vergangenen Jahr das Thema Corona den Petitionsausschuss besonders beschäftigt, erklärt ihr Vorsitzender Marian Wendt.

Im Petitionsausschuss des Bundestages habe sich gezeigt, dass die Corona-Pandemie sehr unterschiedliche und spezifische Auswirkungen auf das Leben der Menschen habe, erklärt der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Marian Wendt (CDU). Am Mittwoch hat er den Jahresbericht vorgelegt.

Demnach habe es 1800 Einreichungen zu dem Thema gegeben, etwa 13 Prozent aller Petitionen im Jahr 2020. Die meisten Unterschriften hatte dabei die Forderung nach einem zeitlich begrenzten Grundeinkommen in der Corona-Krise. Sie habe erreicht, dass das Thema öffentlich diskutiert wurde und sich die Abgeordneten damit beschäftigt haben, sagt Wendt. So wurden etwa die Regelungen für die Sozialhilfe gelockert oder zusätzliche Hilfsgelder für Kulturschaffende zur Verfügung gestellt.

Zur Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der Gesetzgebung in Zukunft sagt der CDU-Politiker: "Die einzelne Petition muss erhalten bleiben." Das biete den Menschen die Möglichkeit, sich bei Problemen mit Behördenentscheidungen oder Gesetzen an den Bundestag zu wenden. Darüber hinaus müsse es aber auch möglich sein, politischen Einfluss aktiv mitzugestalten - etwa durch das Erreichen der Fraktionen. "Und das muss unser Ziel sein, dass wir hier den Kontakt noch stärken", so der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Marian Wendt.