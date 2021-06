- Wasserexperte: "Fernwasser ist für Trinkwasser optimal"

Das Umweltministerium will die Trinkwasserversorgung in Zukunft sichern und hat die Nationale Wasserstrategie vorgestellt. Hans-Jürgen Leist ist Hydrologe und sieht keinen Handlungsbedarf. Er sagt, der Wasserverbrauch werde weiter sinken und man könne Fernwasser nutzen.



Der Wasserverbrauch ist in den vergangenen 25 Jahren um etwa 40 Prozent zurückgegangen, sagt Hans-Jürgen Leist. Er forscht an der Leibniz Universität Hannover über den Umgang mit der Ressource Wasser sowie die Trinkwasserversorgung. Auch in der Industrie oder im Kraftwerksbereich werde immer weniger Wasser benötigt, "so dass wir auch in Zukunft immer weniger Wasser verbrauchen werden.

"Fernwasser ist für die Trinkwasserversorgung von Haushalten optimal"



Derzeit haben einzelne Regionen ein Problem mit der Wasserversorgung - etwa durch besonders trockene Monate, "aber das Grundwasser gleicht diese Schwankungen an sicher locker aus", so der Wasserexperte. Durch Fernwasserleitungen lassen sich laut Leitz Regionen versorgen, in denen es Mangel gibt. "Die Länge spielt keine Rolle. Es ist wichtig, dass ein ausreichender Durchfluss gewährleistet ist." Das gelte auch für die Wasserleitungen im Haushalt. Im Hartz gibt es laut dem Experten noch ungenutzte Staudämme. Das Wasser daraus sei für die Trinkwasserversorgung durch die Qualität optimal.



In der Landwirtschaft reiche das örtliche Grund- oder Oberflächenwasser. Wenn es in einzelnen Regionen wie Brandenburg durch Drainagen in der Landwirtschaft zu Mangel in der Wasserversorgung komme, müsse man überlegen, inwieweit man diese wieder zurückbaut, so der Forscher.