- Rente mit 68: "Damit würde die Rentenversicherung entlastet"

Der wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung spricht sich in einem Gutachten für eine Rente mit 68 aus. Zuspruch für den Vorschlag gibt es vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Ihr Sprecher Klaus Morgenstern erklärt, warum der Schritt das System justieren würde.



"Wir sehen eine zunehmende Belastung des Bundeshaushalts, wenn alles so bleibt, wie es im Augenblick ist", sagt Klaus Morgenstern, einer der Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge - eine Denkfabrik getragen von Unternehmen der Finanzbranche.

Mit der Anhebung der Renteneintrittsalters auf 68 Jahre, wie es der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung vorschlägt, würde demnach die Rentenversicherung entlastet werden: "Das Renteneintrittsalter ist eine der vier Stellschrauben, mit denen man das System justieren kann." Wenn die Menschen später in Rente gehen, würden sie länger ins System einzahlen, gleichzeitig würde sich die Bezugszeit verkürzen.



Der neue Vorschlag sehe zudem eine Lösung für die Menschen vor, die gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, bis zu einem höheren Alter zu arbeiten, so Morgenstern. Das müsse die Weiterentwicklung der Erwerbsminderungsrente sein.



Zum anderen müsse eine Lösung dafür gefunden werden, dass die Menschen auch im hohen Alter einen Beruf finden. "Dass ein Dachdecker nicht bis 65 oder 67 auf's Dach kann, das stimmt. Dann muss er mit 55 vielleicht noch mal auf die Schulbank, [...] um eine Umlenkung auf eine andere Tätigkeit zu bekommen", sagt Klaus Morgenstern. Das sei eine Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik, so der Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.