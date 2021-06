- Der Abgesang auf die Friedrichstraße?

Es ist ein Blickfang in Berlins Mitte: Das Quartier 206, 1997 in der Friedrichstraße eröffnet. Doch nun wird es zum wiederholten Mal zwangsversteigert. Guido Herrmann, Vorsitzender des Vereins "Die Mitte", fordert vom Senat neue Konzepte, um der Friedrichstraße wieder Leben einzuhauchen.



Das Quartier 206, das als Luxuskaufhaus mit sehr auffälliger, kantiger Fassade gleich neben der Galerie Lafayette steht, das stand mal für einen neuen Aufbruch in der Friedrichsstraße nach der Wende. Aber irgendwie hat das weder mit dem Kaufhaus noch mit der Straße insgesamt geklappt, dem so richtig Leben und Flair einzuhauchen. Wie kanns also weitergehen in der Friedrichsstraße?

Guido Herrmann ist einer, der sich darüber Gedanken macht. Er ist der Vorsitzende des Vereins „Die Mitte“, das ist ein Netzwerk aus Gewerbetreibenden, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gegend dort zu stärken. Er beschreibt das Quartier 206 als einen „Kernpunkt“ der Friedrichstraße. Leider habe es in den letzten 12 Jahren fast nur Baustellen in diesem Bereich gegeben. „Die Eingangssituation ist fatal gewesen“, sagt Herrmann.

Man müsse die Friedrichstraße und Unter den Linden gemeinsam und internationaler denken, sagt Herrmann. Es sei schließlich das Zentrum der Metropole Berlin.