- Lahme Ente ICE?

Seit 30 Jahren gibt’s Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland. Christian Böttger, Professor für Wirtschaftsingenieurwesen in Berlin, erklärt, warum die Züge eher selten richtig schnell fahren und was wir in Zukunft noch vom ICE erwarten können.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tauft am 8. Juni auf dem Hauptbahnhof zu Berlin einen neuen ICE auf den Namen Bundesrepublik Deutschland. Grund dafür ist ein Jubiläum. Seit 30 Jahren gibt’s Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland. Das ist schön und wichtig, gerade in Zeiten des Klimawandels, wenn sie denn auch nur selten hohe Geschwindigkeiten fahren.

Christian Böttger, Professor für Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, erklärt, warum die Züge das nicht so oft tun, wie sie es sollten: In Deutschland gebe es viele mittelgroße Städte, die angebunden werden müssen und deshalb habe man kaum Hochgeschwindigkeitsabschnitte.

Zu viele Stopps, zu schlecht ausgebaut

In Frankreich dagegen braucht der TGV von Paris nach Marseille gut drei Stunden, der ICE von Hamburg nach München, das ist ungefähr die gleiche Distanz mehr als fünf Stunden. Das Problem sei, dass man auf dieser Strecke zu viele große Städte habe, an denen man nicht vorbeifahren könne, so Böttger. Dazu sei das Netz in Deutschland noch nicht überall ausgebaut, so dass nicht überall Hochgeschwindigkeitsverkehr möglich sei. "Der Netzausbau muss dringend nachgeholt werden", sagt Böttger.

Es liege nicht nur am Geld, sondern häufig auch am Frachkräftemangel in Deutschland. Man habe zu wenig Ingenieure, die sich mit den Netzen und Projekten auskennen, so Böttger.