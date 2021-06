IMAGO / Political-Moments Bild: IMAGO / Political-Moments

Mo 07.06.2021 | 16:25 | Interviews

- Impfen: Warten auf den "Ketchup-Effekt"

Die Impf-Priorisierung ist in Deutschland aufgehoben - der Kampf um einen Termin ist voll entbrannt. "Das ist wie bei Tickets für ein Madonna-Konzert. In zwei Minuten ist alles weg", sagte ein Ärztevertreter am Montag. Immerhin: Die Praxen sind vorbereitet, sagt Burkhard Ruppert, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin.