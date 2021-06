picture alliance / Flashpic | Jens Krick Bild: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Mo 07.06.2021 | 12:25 | Interviews

- Die Masken-Affäre um Jens Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) muss sich weiter verteidigen. Die Opposition und der Koalititionspartner SPD kritisieren heftig, er habe unbrauchbare Masken an Obdachlose, an Menschen mit Behinderung und an Hartz-IV-Empfänger verteilen wollen. Spahn weist das zurück. Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn sortiert das Durcheinander.