- Haseloff: Ein Sieg des personalisierten Wahlkampfs

Die CDU als Partei des amtierenden Ministerpräsidenten konnte sich bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutlich durchsetzen. Für Politikwissenschaftler Michael Kolkmann ist der Sieg vor allem der Person Reiner Haseloff zuzuschreiben. Der Ministerpräsident genieße hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung.



Die Wahl in Sachsen-Anhalt war der letzte große Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Ein deutlicher Sieg für die CDU, eine relativ stabile AfD als deutlich zweitstärkste Kraft, mit einigem Abstand dahinter folgen die Linke, SPD, FDP und die Grünen.

Personalisierung auf den Ministerpräsidenten



Der Politikwissenschaftler Michael Kolkmann von der Universität Halle habe im Wahlkampf eine starke Personalisierung auf den Ministerpräsidenten Haseloff wahrgenommen, welche sich am Ende ausgezahlt habe. Haseloff genieße hohe Popularitätswerte in der Bevölkerung, dazu seien viele Wähler von den kleinen Parteien zur CDU abgewandert. Dadurch habe die CDU ein Ergebnis erzielt, mit dem viele Beobachter zuvor nicht gerechnet hätten. Zudem verzeichnete Haseloff auch in seinem klaren Abgrenzungskurs zur AfD ebenfalls große Zustimmungswerte in der Bevölkerung.

Kein Zeitdruck, Deutschland- oder Kenia-Koalition am wahrscheinlichsten



Bei den Koalitionsmöglichkeiten sieht Kolkmann ein relativ offenes Rennen. Ein Vorteil: Man könne sich viel Zeit lassen und stehe nicht unter Zeitdruck, weil die zweiwöchige Frist zur Wahl des Ministerpräsidenten zuletzt noch aus der Verfassung gestrichen wurde.

Aus seiner Sicht komme eher eine Dreierkonstellation in Frage. Kenia- oder Deutschland-Koalition seien am wahrscheinlichsten. Sollte aber die SPD mit im konservativen Boot von CDU und FDP sitzen, müsste man den Sozialdemokraten laut Kolkmann "ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können". Ansonsten hätte die SPD mehr Schnittmengen mit den Grünen.