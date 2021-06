- CO2-Preis: "Muss perspektivisch mehr werden"

Zum "Tag der Umwelt" erklärt Patrick Graichen von Agora Energiewende, weshalb eine höhere CO2-Bepreisung für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen notwendig ist. Zudem fordert er von der Politik Ehrlichkeit über die Schritte der Energiewende.

Bisher liege die CO2-Bepreisung in den Spritpreisen und Heizöl bei 25 Euro pro Tonne CO2, erklärt Patrick Graichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende: "Natürlich muss das perspektivisch noch mehr werden." Die Anhebung dieser Abgabe sei für den Ausstieg aus der Kohle, Öl und Gas nötig. "Das gibt es dann zwei Möglichkeiten: Wir verbieten das oder man macht es über die Preise."



Klimaschutz dürfe nicht auf die künftigen Generationen verlagert werden, das habe auch das Bundesverfassungsgericht entschieden: "Und deswegen kann es nicht sein, dass die Politik jetzt aufgrund von billigem Wahlkampfpopulismus bei sowas wie 16 Cent den Liter [für Benzin], Schnappatmung bekommt", sagt Graichen. Das müsse teurer werden und es sei nötig, nach sozialen Ausgleichsmaßnahmen suchen.



Der Klimaschützer fordert von der Politik Ehrlichkeit gegenüber den Menschen bezüglich des Kohleausstiegs oder der CO2-Abgabe. Dabei gebe es auch andere Stellschrauben - etwa bei der privaten Mobilität, an denen man drehen müssen, "damit die umweltfreundliche Alternative auch die attraktivere wird", so der Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende.

In Erinnerung an die Eröffnung der Konferenz der Vereinten Nationen zum Schutz der Umwelt im Jahr 1972 in Stockholm wurde der 5. Juni zum jährlichen "Tag der Umwelt" erklärt.