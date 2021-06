- Wahl in Sachsen-Anhalt: "Haseloff wird Landesregierung anführen"

Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Welche Koalitionen denkbar sind und warum die AfD in den Umfragen vor der Wahl viel Zuspruch erfährt, darüber spricht der Politikwissenschaftler Everhard Holtmann.

Everhard Holtmann ist Politikwissenschaftler und emeritierter Professor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Der Politologe hält in Sachsen-Anhalt einen Wahlsieg der AfD "für eher nicht wahrscheinlich". Vielmehr beobachte er ein Verlaufsmuster vor dem letzten Wahltag wie bei anderen Landtagswahlen in den neuen Bundesländern: "Was bedeutet, dass in der letzten Phase, es vor allen Dingen die jeweils regierende Partei des Ministerpräsidenten ist, die noch Boden gut machen kann."

Mögliche Koalitionen in Sachsen-Anhalt





Sollte die CDU die Größenordnung des letzten Wahlergebnisses erreichen, werde Ministerpräsident Reiner Haseloff die nächste Landesregierung anführen, sagt der Politikwissenschaftler. Dabei seien unterschiedliche Bündnisse denkbar. Etwa die Fortführung der Kenia-Koalition oder eine Koalition zusätzlich mit der FDP, ein Viererbündnis, das farblich an die Fahne von Simbabwe erinnert. "Es dürfte schwieriger werden, eine solche Koalition nicht nur zusammenzuhalten, sondern auch zu einer entsprechenden Performanz, was die politischen Leistungen betrifft, hinzubekommen."

Politologe: Zuspruch zur AfD durch Unzufriedenheit mit der Regierung





Dass die AfD derzeit in den Umfragen so stark ist, sei keine Selbstverständlichkeit, so Holtmann und weiter: "Was den neuerlichen demoskopischen Aufschwung der AfD betrifft, das hat zweifelsfrei etwas zu tun, mit dem Rückgang der Regierungszufriedenheit bezüglich des Krisenmanagements der Corona-Krise." Als Beispiele nennt der Politologe etwa den Verlauf der Impfkampagne oder die Kommunikation bezüglich der Osterpause.



"Jene, die bereit sind, der AfD ihre Stimme zu geben, die schert es offensichtlich nicht besonders, was an parteiinterner Zerrissenheit, an Strömungen, an inzwischen ja deutlich gewordener rechtsextremer Neigung aufgetreten ist", so Everhard Holtmann. Vordergründig sei dabei, eine Unzufriedenheit an der gegenwärtigen Politik zu äußern. Die größeren Umfragewerte der Grünen in Sachsen-Anhalt führt der Politologe auf bundespolitische Einflüsse zurück.