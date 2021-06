- Spahn: "Wir impfen die Welt auch im eigenen Interesse"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat betont, dass der Kampf gegen die Corona-Pandemie weltweit entschieden wird. Es sei wichtig, weiterhin rund die Hälfte der in der EU hergestellten Impfdosen zu exportieren. Weitere Mutationen könnten sonst leichter entstehen und nach Europa kommen.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert, beim Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie international stärker zusammen zu arbeiten. In Deutschland gebe es gerade eine gute Entwicklung. Immer mehr Menschen seien geimpft, die Infektionszahlen gingen zurück.

Kontrolle über Pandemie entscheide sich auch in Afrika und Asien

Ob man die Pandemie unter Kontrolle bringe, entscheide sich aber auch in Afrika und in Asien, so Spahn. Deshalb sei es gut, dass jetzt auch die USA Impfdosen für Drittländer zur Verfügung stellen. Das sei ein wichtiges Signal.

Kampf gegen neue Mutationen

Jedem müsse klar sein, dass man die Welt auch im eigenen Interesse impfe, so Spahn. Es müsse verhindert werden, dass sich weitere Mutationen entwickelten, die dann auch nach Europa kommen.