- Diskussion um weltweite Mindeststeuer für Unternehmen

Die Finanzminister der G7-Staaten treffen sich in London. Die USA haben vorgeschlagen, eine Mindeststeuer für weltweit agierende Großkonzerne einzuführen. Für Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, bliebe das Problem der Steueroasen.



Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat zum Auftakt eines Treffens der G7-Finanzminister in London eine weltweite Mindestbesteuerung von Großkonzernen gefordert. Gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Spanien und Italien forderte Scholz eine schnelle Einigung.

Globaler Unterbietungswettbewerb



Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, hält eine solche globale Mindeststeuer für Großkonzerne ebenfalls für wichtig. In den letzten Jahren habe es hier einen globalen Unterbietungswettbewerb gegeben.

"Problem, dass sich Länder vollkommen in Steueroasen zurückziehen"

Einfach zu lösen sei das jedoch nicht. Selbst wenn man sich auf einen Steuersatz einigte, bliebe noch die Frage, was die Bemessungsgrundlage sei, so Felbermayr. "Es bleibt das Problem, dass sich Länder vollkommen in Steueroasen zurückziehen."