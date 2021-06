IMAGO / Schöning Bild: IMAGO / Schöning

Fr 04.06.2021 | 06:45 | Interviews

- Berliner Hochschulen öffnen wieder

Dank der gesunkenen Corona-Infektionszahlen gibt es wieder Präsenzzeiten an der Berliner Hochschulen. Mit der Öffnung von Bibliotheken, Mensen und Laboren kehrt etwas Normalität in der Pandemie zurück. HU-Präsidentin Sabine Kunst hofft auf eigene Impfstraßen an ihrer Humboldt-Universität.