dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Fr 04.06.2021 | 07:05 | Interviews

- CDU in Sachsen-Anhalt: Auf klare Distanz zur AfD gehen

Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen führte die CDU zuletzt knapp vor der AfD. Kees de Vries, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Anhalt, fordert klare Verhältnisse: Die AfD rechts überholen zu wollen, sei wenig Erfolg versprechend.