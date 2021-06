- EU-Einigung gegen Steuerflucht: Erfolg fraglich

Viel Geld, aber keine oder kaum Steuern bezahlen: Das ist das erfolgreiche Konstrukt vieler internationaler Großkonzerne. Jetzt hat sich die EU auf eine Regelung gegen Steuerflucht geeinigt. Der CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber bezweifelt, dass der Beschluss zu mehr Steuereinnahmen führt.





"Die neue Regelung bringt mal Transparenz, aber noch keine Steuereinnahmen", sagt der Vize-Vorsitzende im EU-Parlamentsausschuss für Steuerfragen. Für viele Unternehmen wie Facebook, Apple und Google sei Europa der wichtigste oder zweitwichtigste Markt. Man wolle erreichen, dass Unternehmen gemäß ihres Umsatzes in der Europäischen Union Steuern bezahlen.

Steueroasen in der EU müssen Gesetze nicht ändern



Konzerne werden künftig verpflichtet offenzulegen, in welchem Land sie wieviel Steuern zahlen. Das erhöhe zwar etwas den Druck auf Steueroasen wie Irland, Luxemburg und die Niederlande, zwinge die Länder aber nicht dazu, ihrer Steuergesetzgebungen zu ändern, so Ferber.



Die EU-Staaten könnten sich hier auf ihre nationale Steuerhoheit berufen. Ferber hofft deswegen auf eine Einigung über eine Mindestbesteuerung, die in jedem Mitgliedsland gelten muss, damit Sonderregelungen für Konzerne wie Apple oder Amazon unmöglich werden. "Steuerehrlichkeit bekommen wir nur hin, wenn wir nicht nur Transparenz schaffen, sondern auch klare Steuerregeln", sagt der CSU-Politiker.