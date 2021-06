- Pop: Schauen mit einem "Gefühl von Vorsicht" auf den Sommer

Früher als geplant lockert der Berliner Senat dank der sinkenden Infektionszahlen die Corona-Beschränkungen. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hält das für vertretbar - und hätte sich gleichzeitg schon eher Touristen in der Stadt gewünscht.



Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat sich zuversichtlich geäußert, dass die Corona-Pandemie weiter eingedämmt wird. Angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen und steigenden Impfquoten könne man auf einen guten Sommer hoffen. Zwar müsse man weiter vorsichtig sein, es sei aber "Land in Sicht".

Pop hätte Hotels gern früher geöffnet

Pop verteidigte die Senatsbeschlüsse, wonach parallel zu weiteren Lockerungen in einigen Bereichen auch die Testpflicht aufgehoben wird. Auch in anderen Bundesländern gebe es in der Außengastronomie und im Einzelhandel keine Testpflicht mehr.



Die Senatorin bedauerte, dass Hotels erst ab dem 11. Juni wieder Touristen empfangen dürfen. Berlin wolle aber gemeinsam mit Brandenburg vorgehen.

Neue Corona-Regelungen in Berlin ab Freitag

Restaurants in Berlin dürfen von Freitag an wieder ihre Innenräume für Gäste öffnen. Dabei gilt eine Testpflicht. In der Außengastronomie und beim Einkauf ist die Vorlage eines Negativ-Tests dagegen nicht mehr nötig.

Auch Veranstaltungen im Freien mit bis zu 500 Teilnehmern sind dann wieder erlaubt. Drinnen sollen es maximal 100 Menschen sein. Bei technischer Belüftung der Räume sollen auch 500 möglich sein.