dpa Bild: dpa

Di 01.06.2021 | 15:25 | Interviews

- 60 Jahre Pille: "Von Anfang an umstritten"

Seit 60 Jahren ist die Antibabypille in Deutschland auf dem Markt. Für einige Frauen war sie ein Meilenstein der Emanzipation, die Nebenwirkungen standen schon früh in der Kritik. In letzter Zeit hat ihre Beliebtheit stark abgenommen, berichtet Sophia Wagemann, die ihre Doktorarbeit über die Pille schreibt.