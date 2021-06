- DRK: "Stärker darauf achten, dass Daten digital erfasst werden"

Manche Testzentren sollen viel mehr Covid-19-Tests abgerechnet haben als sie tatsächlich durchführten. Man hätte stärker darauf achten müssen, dass die Personendaten digital erfasst würden, kritisiert der Berliner DRK-Chef Mario Czaja. Nur so seien tatsächliche Kontrollen möglich.

Betreiber von Testzentren sollen bei der Abrechnung von Corona-Tests betrogen haben. "Man hätte zumindest den Anreiz zu betrügen weit nach unten fahren können", betont Mario Czaja. Er ist der Präsident des Berliner Deutschen Roten Kreuz (DRK). Auch das DRK betreibt in Berlin solche Testzentren. Man hätte stärker darauf achten müssen, dass die Personendaten digital erfasst würden. So seien Kontrollen auch über einen langen Zeitraum möglich.

Hätte man von Anfang an darauf geachtet, wäre der Anreiz, bei Abrechnungen zu betrügen, geringer gewesen, sagt Czaja. Eine solche Dokumentation sollte nach seinen Worten schon im Zulassungsverfahren für die Testzentren beim Senat und der Kassenärztlichen Vereinigung eingefordert werden.

In den DRK-Testzentren werde das so gehandhabt. So könnten die Behörden auch nachvollziehen, wer wann und wo getestet wurde, so Czaja.