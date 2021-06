- Wie verändert ein Grundeinkommen die Gesellschaft?

Alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrem Einkommen, erhalten vom Staat monatlich einen festen Betrag ohne Gegenleistung - das bedingungslose Grundeinkommen als Existenzgrundlage. Könnte so die Zukunft des Sozialstaates aussehen?

Die Idee des Grundeinkommens soll wissenschaftlich untersucht werden. Am Dienstag startet der Verein "Mein Grundeinkommen" ein Pilotprojekt: 122 Menschen bekommen drei Jahre lang monatlich 1.200 €.

"Wir wollen wissen: Hilft das Grundeinkommen uns vielleicht dabei, bessere Arbeit zu leisten? (…) Hilft es uns vielleicht sogar den Umbau auf die Digitalisierung zu verbessern? (…) Hilft es uns die soziale Spaltung zu überwinden? (…) Handeln wir vielleicht auch nachhaltiger?", erklärt Michael Bohmeyer vom Verein. Noch gebe es auf diese Fragen keine Antworten. Doch sich durch das Projekt zeige, dass große Probleme der Gesellschaft nicht gelöst werden könnten, "dann müssen wir uns was Neues überlegen", sagt Bohmeyer.

Insgesamt hätten sich rund zwei Millionen Menschen als Testpersonen angeboten. "Wir haben aber eben nur 122 Plätze und so mussten wir eine Gruppe finden, die möglichst breit vertreten ist in der Gesellschaft und trotzdem untereinander sehr ähnlich ist, sodass man verallgemeinerbare, belastbare Ergebnisse erzielen kann", so Bohmeyer. Man habe sich jetzt für eine Gruppe von 21- bis 40-Jährigen entschieden, "weil wir glauben, das ist eine Altersspanne, in der ziemlich wichtige Lebensentscheidungen getroffen werden." Getestet würde hauptsächlich in der Mittelschicht, weil das Grundeinkommen für alle da sein soll.

Grundeinkommen - die direkteste Art der Umverteilung?



Wegen der steigenden Ungleichheit in der Gesellschaft seien Umverteilungen dringend notwendig, sagt Bohmeyer. Dabei könne das Grundeinkommen helfen: "Denn natürlich müsste dieses Geld, was alle am Monatsanfang erhalten, auch durch deutliche höhere Steuern finanziert werden. Ein Einkommensmillionär würde deutlich mehr Steuern zahlen als heute – und (…) definitiv mehr an neuen Steuern zahlen, als er an Grundeinkommen bekommt. Und dadurch wäre das Grundeinkommen die direkteste Form der Umverteilung von oben nach unten", erklärt der Aktivist.