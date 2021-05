- Virologe Stürmer: "Es muss nicht unbedingt das Impfen sein"

Die europäische Arzneimittelbehörde in Amsterdam hat am Freitag eine Zulassung des Impfstoff von BioNTech/Pfizer auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren empfohlen.



Bisher galt ein Mindestalter von 16 Jahren für diesen Impfstoff. Die Entscheidung über eine Zulassung trifft die EU-Kommission, was aber als reine Formsache gilt.



Am Donnerstag hatten Bund und Länder schon verabredet, dass sich im Falle einer positiven Entscheidung auch Kinder immunisieren lassen können. Die Ständige Impfkommission hat aber noch nicht entschieden, ob sie auch eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder aussprechen wird.