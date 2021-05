- Unterricht in Berlin: Stimmungsbild unter den Eltern polarisiert

Schulen in Brandenburg kehren zurück in den Präsenzunterricht - Berlin behält Wechselunterricht bei

Am Montag kehren die Grundschulen in Brandenburg nach dem Kabinettsbeschluss vollständig wieder in den Präsenzunterricht zurück, eine Woche später die weiterführenden Schulen.

Voraussetzung dafür ist ein Wert von weniger als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen in dem Landkreis - und zwar an drei Tagen in Folge. Die Maskenpflicht drinnen und draußen bleibt bestehen, auch die Testpflicht. Ohne Nachweis gibt es Distanzunterricht.

Berlin will dagegen bis zu den Sommerferien am Wechselunterricht festhalten. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte darauf verwiesen, dass in der Hauptstadt die Inzidenz unter Schülern höher sei als im Durchschnitt. Die Ferien beginnen am 24. Juni.