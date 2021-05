picture alliance / dpa | Jörg Schmitt Bild: picture alliance / dpa | Jörg Schmitt

Sa 29.05.2021 | 08:03 | Interviews

- Versöhnung mit Namibia: "Kein einfacher Weg"

Die Bundesregierung erkennt die deutschen Kolonialverbrechen in Namibia als Völkermord an und will 1,1 Milliarden Euro als Wiedergutmachung zahlen. Anton von Wietersheim ist Namibier mit deutschen Wurzeln. Die Stimmung im Land sei nach der Einigung gespalten, berichtet der ehemalige Landwirtschaftsminister.