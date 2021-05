- Polenz: Verhandlungen mit Namibia sind "politisch-moralische Frage"

Zunächst sei es bei den deutsch-namibischen Verhandlungen darum gegangen, gemeinsam zu definieren, welche Verbrechen begangen worden sind, um die Deutschland um Entschuldigung bittet. Die namibische Seite wollte vor allem, dass dies kein "Lippenbekenntnis" bleibe, sagte Polenz. Es sollte Folgen geben - denkbar auch in Form von Entschädigungen. Die Verhandlungen verliefen deshalb nicht einfach, so Polenz weiter.





Polenz: Verhandlungen mit Namibia "politisch-moralische Frage"





Der CDU-Politiker nannte als Beispiel Entschädigungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Ende der Naziherrschaft habe man vor allem jenen Entschädigung gezahlt, die selbst in Konzentrationslagern gefangengehalten wurden – nicht jedoch deren Angehörigen. In Namibia habe man es nun mit der Generation der Urenkel zu tun. "Aus dem Grund schied das aus", sagte der Unterhändler. Man habe mit Namibia keine Rechtsfrage verhandelt: "Es war eine politisch-moralische Frage".



Namibia soll Vorkaufsrecht für Land von Herero und Nama erhalten





Die 1,1 Milliarden Euro, die die Bundesrepublik zahlen will, sollen an sieben definierte Regionen gehen, in denen Hereo und Nama leben – und damit erreiche man die Nachfahren sehr wohl, sagte Polenz. Deutschland unterstütze ebenso mit "beträchtlichen Beträgen" die Möglichkeit eines staatlichen Vorkaufsrechts, um das Land der Herero und Name wieder zurückzukaufen. Das Geld aus Deutschland soll nun "gesellschaftliche Versöhnungsprozesse" in Gang setzen, sagte der CDU-Politiker. Dieser soll auch Jugendaustausch und Schulbuchprojekte fördern. Er beurteilt den Umfang der Verhandlungen als "angemessen und gut".