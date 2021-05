- Landeseigene Wohnungsunternehmen bremsen Mietpreise

Mit der Absage des Bundesverfassungsgerichts ist der Mietendeckel in Berlin nun Geschichte. Dennoch gibt es einen Lichtblick für Menschen in landeseigenen Wohnungen, denn ihre Mieten könnten gedeckelt werden – und davon profitieren auch andere. Von Thorsten Gabriel.



Für Mieterinnen und Mieter in landeseigenen Wohnungen werden die Mieten 2021 nicht mehr steigen, ab kommenden Jahr allerdings um ein Prozent, so Gabriel. In Wohnungen, die vorher unter den Mietendeckel gefallen sind, könnte die Erhöhung bei zwei bis drei Prozent liegen.



Auch bei der Neuvermietung soll es einen Deckel geben. Dieser entspräche dann aber nicht dem Mietspiegel, sondern bliebe etwa zehn Prozent darunter. Mieterinnen und Mieter andere Wohnungsgesellschaften profitieren davon indirekt, denn der Mietspiegel bleibt stabiler.