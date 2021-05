- Das rare Gut Corona-Impfstoff

Gut 40 Prozent der Bevölkerung hierzulande sind mittlerweile geimpft. Dennoch kommt es immer wieder zu Lieferengpässen, aktuell bei Biontech – eine schwierige Situation, gerade wenn nun auch Kinder und Jugendliche bald geimpft werden sollen. Woran es bei Produktion und Logistik hakt, weiß Wissenschaftsredakteur Axel Dorloff.



Mehr als 42 Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben (Stand: 28. Mai) mindestens eine Impfdosis erhalten. Das klingt erstmal nicht schlecht, trotzdem kommt es immer wieder zu Lieferengpässen. Gerade erst hat das Mainzer Unternehmen Biontech angekündigt, in den kommenden zwei Wochen weniger Impfstoff zu liefern als ursprünglich zugesagt. Impfstoffe sind weiter ein knappes Gut.

Dabei sollte eigentlich bis zum Spätsommer jeder in Deutschland ein Impfangebot bekommen. Und nun wissen wir auch: die Corona-Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren sollen bereits am 7. Juni starten. Ist das realistisch oder scheitert es am Impfstoff?

Unser Wissenschaftsredakteur Axel Dorloff sagt: "Es sind viele Faktoren die eine Rolle spielen.“ Die Zusagen der Impfstoffhersteller bezögen sich immer auf Schätzungen der Produktionen in der Zukunft. Schwankungen im Produktionsablauf seien hier verantwortlich. "Im Prinzip ist das etwas ganz Normales." Aber aufgrund der hohen Nachfrage falle es eben auf. Auch die Knappheit der Rohstoffe, wie etwa bei Lipiden, spiele eine Rolle bei den Verzögerungen.