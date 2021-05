- Dahmen: "Impfkampagne darf keine Wahlkampagne werden"

Am Donnerstag findet wieder ein digitaler Impfgipfel statt. Es soll auch um das Impfen von Kindern und Jugendlichen gehen. Ein falscher Ansatz zu dieser Zeit, findet der Mediziner und Grünen-Politiker Janosch Dahmen: Für die Herdenimmunität seien andere Schritte zuvor wichtiger.

Beim Impfgipfel am Donnerstag wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungsspitzen der Länder auch über Corona-Impfungen von Kindern und Jugendlichen sprechen. Janosch Dahmen sieht das kritisch. Er ist Mediziner, Gesundheitsexperte und Grünen-Bundestagsabgeordneter.

"Ich glaube, dass im Moment der Aufmerksamkeitsfokus an der falschen Stelle gesetzt wird”, sagt er. Ungeimpfte Jugendliche seien derzeit nicht das Problem. "Das eigentliche Problem ist, dass wir in den Prioritätengruppen eins, zwei und drei ganz viele Menschen haben, die noch nicht geimpft sind." Seiner Meinung nach sollten diese Gruppen zuerst versorgt werden, "bevor wir möglicherweise an einem späteren Zeitpunkt der Impfkampagne - auf besseren wissenschaftlichen Daten (basierend) - auch Jugendlichen (und Kindern) ein Impfangebot machen können", sagt Dahmen.

Prioriäten müssen richtig gesetzt werden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rät zu Impfungen von Kindern und Jugendlichen. Die Ständige Impfkommission (StiKo) zeigt sich skeptisch. Auch Dahmen sieht das kritisch: "Eine Impfkampagne darf gerade in diesem Jahr keine Wahlkampagne werden."

Dass Spahn ohne StiKo-Empfehlung zu Impfungen bei Kindern und Jugendlichen rät, kritisiert Dahmen scharf: Spahn laufe damit in das nächste Impfchaos, sagt er. Zunächst müsste dafür gesorgt werden, dass die Eltern, Lehrkräfte und Schulpersonal geimpft werden. Jetzt komme es darauf an, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und auch "ehrlich zu bleiben in der Kommunikation", sagt Dahmen. Dazu gehöre auch zu kommunizieren, dass eventuell nicht genügend Impfstoff für weitere Erstimpfungen vorhanden ist.