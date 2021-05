- House of One auf dem historischen Petriplatz

Ein Zuhause für alle Religionen: Grundsteinlegung am House of One

Berlin will allen drei großen Weltreligionen ein gemeinsames Zuhause unter einem Dach geben. Am Donnerstag wird beim House of One endlich der Grundstein gelegt - das war ursprünglich mal für 2012 geplant. Bezugsfertig wird es vermutlich erst 2024 oder 2025. Von Anne Winter