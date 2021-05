dpa/ picture alliance/ Kay Nietfeld Bild: dpa/ picture alliance/ Kay Nietfeld

Mi 26.05.2021 | 16:05 | Interviews

- Politikwissenschaftler: "Habeck ist kein Diplomat"

Grünen-Parteichef Robert Habeck ist derzeit zu Besuch an der Frontlinie im Osten der Ukraine und fordert, Defensivwaffen an die Ukraine zu liefern. Damit bräche er mit grünen Traditionen, aber die Partei sei längst in der Realpolitik angekommen, sagt Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.