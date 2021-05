- Berliner Hochschulen wagen ab Juni erste Öffnung

Die Berliner Hochschulen dürfen ab Anfang Juni wieder öffnen – in kleinen Schritten. Die Hoffnung ist, dass der Präsenzunterricht bis zum Wintersemester wieder zur Normalität wird. Doch die Studierenden erhalten keine zusätzlichen Impfangebote, ebenso wird es keine weiteren Finanzhilfen geben. Von Christoph Reinhardt

Ab dem 4. Juni soll es mit einer ersten Öffnung an den Berliner Hochschulen wieder losgehen. Vor allem Studienanfängerinnen und -anfänger sollen in diesem Schritt berücksichtigt werden. Damit verbunden ist die Hoffnung vieler Hochschulen, dass Präsenzunterricht ab dem kommenden Wintersemester wieder normal wird.



Ab dem 18. Juni soll der nächste Schritt erfolgen: 40 Personen pro Lehrveranstaltung sowie Prüfungen in Präsenz. Studierende dürfen den Campus aber nur mit einem aktuellen Negativ-Test, einem Impfnachweis oder einem Nachweis der Genesung betreten. Ebenso soll es weiterhin Hybridveranstaltungen geben. Mensen sollen nach einem "Click &Collect"-System funktionieren, auch PC-Pools und Bibliotheken sollen wieder öffnen.



Die gut 200.000 Studierenden der Berliner Hochschulen werden nicht priorisiert beim Impfen. Teils sei schon eine Impfung erfolgt, beispielsweise bei rund 8000 Studierenden der Charité. Auch das Personal der Hochschulen – gut 46.000 Personen – sei in der Prioritätsgruppe 3. Damit seien sie entweder bereits geimpft oder haben ihren Impftermin demnächst vor sich.



Für die Studierenden wird es keine zusätzlichen Impfangebote geben – und auch keine weiteren finanziellen Hilfen. Lediglich Bafög, ein Härtefall- sowie Technik-Fonds sind zur Unterstützung bislang vorgesehen.