- Pädagoge: "Wir brauchen ein Klima der individuellen Förderung"

Die Brandenburger Grundschulen sollen ab kommender Woche in den Präsenzunterricht zurückkehren. Weiterführende Schulen können folgen – abhängig davon, wie stabil die Sieben-Tage-Inzidenz ist. Der Pädagoge Klaus Zierer betont die Wichtigkeit des Zusammenkommens - gerade für Kinder aus bildungsfernen Schichten.



Ist es sinnvoll, die Grundschulen in Brandenburg kurz vor den Sommerferien wieder für alle Schülerinnen und Schüler zu öffnen? Die Brandenburger Landesregierung hat sich gestern dafür entschieden. Und ab kommender Woche soll das auch für alle weiterführenden Schulen im Land gelten, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz stabil unter 50 liegt.

Kritik daran kommt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Deren Landeschef Günther Fuchs sagt, die Gefahren durch den Präsenzunterricht seien größer als der Nutzen. Klaus Zierer leitet den Lehrstuhl Schulpädagogik an der Universität Augsburg und entgegnet, dass in den empirischen Daten die negativen Effekte des Home-Schooling nicht von der Hand zu weisen seien. Jeder Tag, in dem man zusammenkommen könne, sei ungeheuer wertvoll für die Kinder und Jugendlichen.

Individuelle Förderung gepaart mit Lehramtsreform



Man müsse sich nun Gedanken machen, wie man die Lernrückstande aufholen könne, gerade bei bildungsfernen Schichten. "Wir brauchen hier ein Klima der individuellen Förderung", sagt Zierer. Die jetzigen Sommerferien könnten genutzt werden, um erlebnispädagogische Dinge zu ermöglichen: "Das kann helfen, dass Kinder motiviert sind für das neue Schuljahr."

Zierer regt darüber hinaus eine Lehrplan-Reform an. Man müsse hier neu gewichten und entrümpeln. "Wenn wir die nicht machen, kommen wir massiv in die Lernrückstände hinein." Man müsse hier überlegen, wie könne man Schule neu denken, um Entlastung zu schaffen und auch die Lehrpläne an die gesellschaftlichen Herausforderungen anzupassen.