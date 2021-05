- Charité-Chef: Müssen für die Zukunft besser vorbereitet sein

Die Berliner Krankenhäuser mussten in der Pandemie viel leisten und kamen dabei an ihre Belastungsgrenzen. Professor Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité, sieht seine Häuser grundsätzlich gut aufgestellt. Er wünsche sich gezielte Veränderungen im Gesundheitssystem.



Auch wenn die Infektionszahlen stetig zurückgehen, sind die Krankenhäuser seit Ausbruch der Corona-Pandemie im extremen Belastungszustand. Die Pandemie zeige, wie wichtig eine stabile Krankenhaus-Infrastruktur sei. Wer hier am falschen Ende spare, könnte das hinterher teuer bezahlen müssen. Aber: Wie ist der aktuelle Stand in den Häusern in Berlin?



Professor Heyo Kroemer ist der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité und sagt: "Der Charite geht es im Grundsatz gut, auf der anderen Seite muss man konstatieren, dass die Krankenhäuser in Berlin und die Charite im Speziellen stark belastet sind." Mit Hinblick auf die Pandemie sagt Kroemer: Die "ganze Geschichte“ sei noch nicht vorbei.

Stellschrauben im System verändern



Man hoffe nicht, dass sich das ganze regelhaft wiederhole. Man müsse nun überdenken, was gut gelaufen sei, damit man beim nächsten Mal besser Vorbereitet sei, so Kroemer. "Der Mangel an Schutzkleidung ist gut beherrschbar gewesen", sagt Kroemer. Aber: Man müsse sich für die Zukunft besser vorbereiten, falls es wieder zu so einem Ausbruch komme.

Von der Politik wünsche er sich, dass man sich Teile des Gesundheitssystem genauer anschaue und hier an gewissen Stelleschrauben drehe. Es sollten grundsätzlich für die Krankenhäuser mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen und nicht immer nur auf aktuellen Bedarf und Abrechnungen reagiert werden.

Kroemer bezeichnete darüber hinaus die Zusammenarbeit der großen Berliner Krankenhausgesellschaften, unter anderem Vivantes und Charité, als "extrem gut" während der Pandemie.