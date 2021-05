AP/Sokolowski/dpa Bild: AP/Sokolowski/dpa

Di 25.05.2021 | 09:05 | Interviews

- "Das Entsetzen in Belarus ist groß"

Nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk hat die EU neue Sanktionen gegen Belarus verhängt. In Belarus sei das Entsetzen groß darüber, dass die Regierung im Stande wäre, so eine Operation durchzuführen, sagt Jakob Wöllenstein von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belarus.