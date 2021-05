- Weber: "Belarus ist eine Gefahr für die EU"

Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk haben die belarussischen Behörden die Festnahme des Bloggers Roman Protassewitsch bestätigt. Damit sei Belarus zum innereuropäischen Thema geworden: "Es betrifft uns alle", betont EU-Politiker Manfred Weber (CSU).



"Nach den Vorgängen in Belarus können wir uns in der Europäischen Union nicht mehr darauf verlassen, dass Flüge ordentlich durchgeführt werden", sagt Manfred Weber. Er ist der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament. Bisher seien die Geschehnisse in Belarus abstrakt "und weit weg" für viele Menschen in der EU gewesen. Doch das habe sich geändert: "Jetzt, mit diesem Vorgang, ist auch Belarus ein innereuropäisches Thema geworden."

"Belarus und das Vorgehen von Lukaschenko und seinem System ist eindeutig eine Gefahr für die Europäische Union", betont Weber. Daher begrüße er die Entscheidungen der Staats- und Regierungschefs der EU, sofortige Sanktionen einzufordern. "Diejenigen, die das System Belarus’ tragen, die müssen jetzt spüren, dass es Europa ernst meint", sagt er. Die Sanktionen müssten daher umgehend umgesetzt werden.

"Wir brauchen unabhängige Untersuchungen"

Die erzwungene Landung der Passagiermaschine in Minsk habe gezeigt, dass die Gefahr bestehe bei einem innereuropäischen Flug in die Fänge von Lukaschenko zu landen. In Bezug auf Einflussnahme in Belarus, sagt Weber: "Wir haben natürlich begrenzte Möglichkeiten." Die EU könne innenpolitische Entwicklungen in Belarus nicht von außen diktieren: "Das muss schon die Gesellschaft als Gesamtheit (…) wollen." Protassewitsch und all diejenigen, die in Belarus mutig seien und sich der Opposition anschließen, müssten spüren, dass Europa an deren Seite steht.

Klar ist für Weber: "Natürlich sind die Werte und die Unterstützung von Freiheitsbewegungen wichtiger als Wirtschaftsfragen." Daher seien auch Wirtschaftssanktionen eine Optionen. Gleichzeitig fordert er: "Wir brauchen unabhängige Untersuchungen, Transparenz, Offenheit, internationale Beobachtungen. Wir müssen hinschauen."