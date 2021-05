- Deutschland muss klare Signale gegen Antisemitismus setzen

Seyran Ates ist muslimische Feministin, Rechtsanwältin und Buchautorin: Auf die pro-palästinensischen Demonstrationen der letzten Tage blickt sie kritisch: "Das sind Menschen mit faschistischen Ideologien", sagt sie.

Seyran Ates ist muslimische Feministin aus Berlin, Rechtsanwältin und Buchautorin, Gründerin einer Moschee, und Kämpferin gegen den Antisemitismus.

Die pro-palästinensischen Demonstrationen sieht sie kritisch: "Wir sehen ja auf diesen Demonstrationen auch Fahnen – wir sehen Palästinenser-Fahnen und türkische Fahnen. Das heißt, wir können durchaus sagen, diejenigen, die dort demonstrieren, das sind Menschen, die man absolut vergleichen und identisch sind mit rechten Deutschen", sagt Ates. Es seien Menschen, die man als muslimische Identitäre und Nationalisten einordnen könnte. "Wir können auch weitergehen und sagen, das sind Menschen mit faschistischen Ideologien", so Ates.

Dennoch weist sie daraufhin, dass man auch differenzieren müsse. "Es hängen sich solchen Demonstrationen selbstverständlich auch Menschen an, denen es darum geht, dass endlich Ruhe herrscht", sagt die Rechtsanwältin. Es gebe auch Musliminnen und Muslime, die sehr traurig darüber seien, was im Nahen Osten passiert. Sie hätten zwar noch keine Lösungen, aber seien sehr daran interessiert gemeinsam mit Juden eine Lösung zu finden.

Besonders auf die jüngere Generation blickt sie kritisch: "Ich kann ihnen sagen, dass bei diesen Menschen – sowohl den Gastarbeiter-Kindern in der dritten Generation als auch bei den jetzt nun Geflüchteten, die dazu kamen – ein Antisemitismus anerzogen wird", sagt Ates. Sie betont aber auch, die Mehrheit der Muslime hier in Deutschland habe sich davon befreit. Das liege vor allem auch an der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte.

Auch mit Blick auf die Hamas solle man sich klar äußern: "Man muss und man darf die Hamas als islamistische, terroristische Organisation bezeichnen", sagt Ates. Denn die Hamas sei der Hauptgrund, dass es den Menschen in Gaza nicht gut gehe. Die Hamas sei der größte Teil des Problems der Muslime, die endlich einen demokratischen Staat wollen.

Auch die Politik in Deutschland müsse mit Hinblick auf die Demonstrationen nun eindeutige Signale senden und sagen: "Das geht nicht – auf der ganzen Welt nicht und erst recht nicht auf deutschem Boden", betont Ates. Es werde eine Hetze aus der Türkei betrieben, "weil die Erzählung aus der Türkei ganz einfach ist: Diese Juden sind an allem schuld."