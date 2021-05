- Montgomery: "Impfstofflieferungen sind immer auch politisch"

Die G20-Staaten wollen ärmere Länder in der Corona-Pandemie stärker unterstützen. Ein gutes Zeichen, findet der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery. Man müsse aber auch die Infrastruktur aufbauen, um die Seren zu verimpfen.

Die G20-Staaten wollen ärmere Länder stärker im Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützen. Bei einem digitalen Weltgesundheitsgipfel in Rom gab es Hilfszusagen von Staats- und Regierungschefs, von der EU-Kommission und von Impfstoff-Herstellern. Die Pharmakonzerne Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson versprachen in der zweiten Jahreshälfte eine Milliarde Impfdosen an ärmere Länder zu liefern, zu einem Sonderpreis. Im nächsten Jahr noch einmal 2,5 Milliarden Dosen. Die EU-Länder spenden bis Jahresende 100 Millionen Impfdosen, davon Deutschland 30 Millionen.

Damit würden die Länder schon ziemlich weit kommen, sagt der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery. Es sei ein sehr gutes Zeichen. Wichtig sei aber auch, die nötigen Infrastrukturen zu bauen, um das Vakzin überhaupt verimpfen zu können. Man dürfe nicht vergessen, dass es Länder gebe, die praktisch keine Gesundheitsinfrastruktur hätten.

Erst eigene Bevökerung, dann die anderen?

Anschuldigungen darüber, ob Zusagen zu spät kämen, sieht Montgomery kritisch. Denn allein der Prozess zur Impfstoffherstellung sei so schnell gegangen wie noch nie: "Natürlich kann man hinterher sagen, es war zu spät. Aber ich glaube, es ist noch nie schneller gegangen." Er betont aber, dass es wichtig sei, dass auch diejenigen, die es sich nicht leisten könnten geimpft werden müssten, sonst könne die Pandemie nicht bekämpft werden.

Er räumt ein: "Es stimmt, dass die reichen Länder sich mit dem Impfstoff bedient haben. (…) Was glauben Sie, was los wäre, wenn wir in Europa sagen würden, wir impfen erstmal die armen Kontinente? Das macht die Bevölkerung angesichts von Wahlen ja auch nicht mit. Deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass man im großen Umfang die eigene Bevölkerung impft, aber dabei die Umgebung nicht vergisst." Impf-Nationalismus wie man ihn in Großbritannien und den USA erlebt habe aber sieht er kritisch: "Das ist der falsche Weg", betont Montgomery.

Impfstoffverteilung - ein politischer Akt

Die Impfstoffverteilung sei auch immer politisch: "China und Russland setzen ihre Impfstofflieferungen aus politischen Motiven ein", sagt er. Dem müsse auch etwas entgegengesetzt werden. "Wir sollten uns dieses Instruments auch bedienen und nicht immer nur die anderen agieren lassen, um dann hinterher ein bisschen komisch gucken, wenn China und Russland die Nasen vorn haben", sagt Montgomery.

Beim Thema Patentschutz der Impfstoffe habe er mittlerweile seine Meinung geändert: Der Herstellungsvorgang sei sehr komplex. "Das geht nicht ohne diejenigen, die das Patent entwickeln haben und die den Impfstoff ursprünglich hergestellt haben", betont er. "Was wir verhindern müssen ist allerdings, dass sich internationale Pharmakonzerne die Taschen vollstopfen."