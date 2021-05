- Querdenker verlieren ihre Demonstrationsgründe

Am Pfingstwochenende sind in Berlin viele Demonstrationen geplant. Auch die Querdenker wollen demonstrieren. Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel erwartet kein Massenaufkommen: Denn die Bewegung verliere mit den zunehmenden Lockerungen ihren Protestgrund.

Der Politikwissenschaftler und Direktor des Wissenschaftszentrums Berlin Wolfgang Merkel erwartet am Pfingstwochenende keine großen Massen bei den geplanten Demonstrationen: "Wir sollten das alles viel gelassener sehen", sagt er.

Es deute sich ein Ende "der machtvollen Demonstrationen" der Querdenken-Bewegung an. Die Bewegung schrumpfe, da die Corona-Maßnahmen nach und nach gelockert werden und es so keinen Protestgrund mehr gebe. Es ginge vor allem darum, dass mit dem Rückgang der Infektionszahlen die Freiheitsrechte wieder zurück zu den Bürgerinnen und Bürgern kämen, so Merkel. Damit entfallen die Demonstrationsgründe für die meisten Querdenker – sicherlich aber nicht für die rechten Ränder, so Merkel.

Die Querdenker hätten sich jetzt insbesondere den Sonntag – den Tag des Grundgesetzes – für ihren Protest ausgesucht, weil sie so tun, "als wären sie die echten und wahren Verteidiger der Freiheitsrechte", so der Politikwissenschaftler. Gleichzeitig sind aber auch Demonstrationen verboten worden, weil die Polizei fürchtet, dass Hygieneregeln nicht eingehalten werden: "Die Polizei darf das und kann das. Die Polizei hat aber zum Glück nicht das letzte Wort. Dafür haben wir Verwaltungsgerichte (…). Das ist gut so", sagt Merkel.

Gute Argumente statt schnelle Verbote

Dennoch sei in den letzten Monaten oft zu schnell mit Verboten und Observierungen reagiert worden. "Ich sehe hier so etwas wie einen illiberalen Trend in unsere durchaus sehr gute Demokratie einziehen", sagt der Demokratieforscher. "Längerfristig wird das auch unserer Demokratie nicht gut tun." Man solle besser auf gute Argumente anstatt auf Verbote vertrauen.

"Wir sollten nicht so arrogant auftreten und sagen, wir bestimmen, wem diese Freiheitsrechte zukommen und (sagen,) Querdenker, die passen uns einfach nicht, die sind zum Teil undemokratisch, dann wollen wir sie auch undemokratisch verbieten", sagt Merkel.