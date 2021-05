- Kühnert zu Rücktritt: "Giffey wirbt um neues Vertrauen"

Nach dem Rücktritt von Franziska Giffey (SPD) als Ministerin im Bund ist vor ihrem Wahlkampf für den Posten als Regierende Bürgermeisterin von Berlin. "Sie wirbt um neues Vertrauen für ihre Person", sagt der Vize-Vorsitzende der SPD Kevin Kühnert und findet die Entscheidung "konsequent".

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert hat es als "konsequent" bezeichnet, dass Familienministerin Franziska Giffey (SPD) von ihrem Amt zurücktritt. Sie tue das, noch bevor ihr der Doktortitel abererkannt worden sei, sagte Kühnert.



Jetzt lägen alle Karten auf dem Tisch. Giffey werbe um Vertrauen in ihre Person. Die Berlinerin und Berliner hätten jetzt die Wahl, sagte Kühnert. Giffey tritt für die SPD als Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl an und will Regierende Bürgemeisterin werden.