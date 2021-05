dpa / Britta Pedersen Bild: dpa / Britta Pedersen

Mi 19.05.2021 | 09:30 | Interviews

- Brandenburg-Trend: Der Krisenbonus der Regierung ist verflogen

Während die SPD auf Bundesebene weiter schwächelt, bleibt sie in Brandenburg stärkste Kraft. Trotzdem deutet der aktuelle Brandenburg-Trend auf eine leichte Unzufriedenheit der Bürger mit der Regierung in Potsdam hin, sagt Aiko Wagner, Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin.