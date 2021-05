dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Di 18.05.2021 | 15:45 | Interviews

- Noch kein Stufenplan für Lockerungen in Berlin

Außengastronomie und Kultur im Freien - ab Freitag treten in Berlin erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Der Senat hat am Dienstag einen Stufenplan für weitere Öffnungen zwar besprochen, aber nocht nicht beschlossen. Was darin steht, berichtet Jan Menzel.