- "Für viele ist ein Schauspieler im Rollstuhl etwas völlig neues"

Wie sehr sich eine Gesellschaft ihrer eigenen Vielfalt bewusst ist, lässt sich auch daran ablesen, wie divers sie sich vor und hinter der Kamera darstellt. Der Comedian und Schauspieler Tan Caglar sieht auch bei Film und Fernsehen noch viel Bedarf für Aufkläurngsarbeit.



Auf der Bühne lässt er sich als den ankündigen, der beim Spiel "Reise nach Jerusalem“ immer gewinnt und der Stand-Up-Comedy neu definiert, weil er gar nicht aufstehen kann. Tan Caglar ist Schauspieler, Comedian, Modell und Rollstuhlfahrer.

Für sein Comedy-Programm thematisiert Caglar auch viele Erlebnisse aus seinem Alltag, etwa die Unmöglichkeit als Rollstuhlfahrer an die hohen Regale im Supermarkt zu kommen. "Das Lachen ist ein Mittel, um eine Kommunikation zu starten, weil man selbst da natürlich viel lockerer herangeht.“

Auch im Showbusieness gibt es große Unsicherheit

Als Schauspieler hat er schon mehrfach die Erfahrung gemacht, wie unsicher viele Menschen in der Kulturbranche im Umgang mit Menschen mit Behinderungen sind. "Am Ende des Tages sagen die Leute oft, jetzt haben wir uns so viele Gedanken gemacht, dabei kommst du ja prima alleine klar“, so der Comedian. Die Aufstellung einer Rampe sei oftmals schon genug.

Vor allem der Austausch sei wichtig, um gegenseitige Vorurteile abzubauen. Mit dem Wort Inklusion tut sich Caglar trotzdem schwer. "Warum muss unsere Gesellschaft Synonyme für Menschlichkeit erfinden?“ Für den Comedian ist das eher ein Armutszeugnis. Der Austausch sei am Ende wichtiger, als Wörter zu definieren, wie wir miteinander umgehen sollen.