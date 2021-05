IMAGO / Westend61 Bild: IMAGO / Westend61

Di 18.05.2021 | 07:05 | Interviews

- Pau: "Wir sind verpflichtet den Querschnitt der Gesellschaft zu repräsentieren"

Am Dienstag findet deutschlandweit der 9. Diversity-Tag statt. Mit ihm soll auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, die Vielfalt der Menschen in Deutschland auch in Unternehmen und Organisationen abuzbilden. Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau sieht auch in der Politik noch viel Nachbesserungsbedarf.