- Berlin macht sich locker: Kultur und Gastronomie öffnen

Ab Mittwoch sind Kino, Theater und Konzerte im Freien erlaubt - und ab Freitag dürfen auch Restaurants und Cafés ihre Freiflächen öffnen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Berliner Grünen, Catharina Pieroth, sagt aber auch: "Wir müssen weiter gemeinsam vorsichtig bleiben."

"Wir wissen ja mittlerweile, dass das Ansteckungsrisiko draußen sehr viel geringer ist als drinnen", so Pieroth. Deswegen gehe Berlin den Weg, die Corona-Beschränkungen zunächst draußen zu locker. In den Restaurants gebe es keine Reservierungspflicht, so die Grünen-Politikerin: "Da sind wir den Gastronomen und Gastronominnen entgegengekommen." Aber Gäste müssten einen negativen Test vorweisen oder eine Bescheinigung, dass sie zweimal geimpft wurden. "Das finde ich auch eine vertretbare Hürde, denn so ein Besuch wird dann für alle sicherer gemacht", sagte Pieroth.

Mehr Teststellen in Außenbezirken



Sie verwies auf die rund 1.000 Corona-Teststellen, in denen man sich kostenlos testen lassen kann - inzwischen meist ohne Termin und Wartezeit. "Wir haben da auch in den Außenbezirken nachgebessert." Restaurants und Cafés sind laut Pieroth weiterhin angehalten, zu dokumentieren, wer zu Gast ist - das gehe am besten digital, um eine "Zettelwirtschaft" zu vermeiden.